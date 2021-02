Eugenie di York: il retroscena scabroso del matrimonio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La notizia della seconda gravidanza di Meghan, che darà prossimamente il secondo erede al marito Harry, ha mandato all’aria i piani della principessa Eugenie. La cugina di Harry, che ha da poco partorito il suo primogenito, è stata costretta a rimandare l’annuncio del nome del piccolo. Eugenie di York è stata nuovamente fregata da Meghan. L’annuncio della seconda gravidanza della Markle, infatti, ha rovinato i piani della principessa Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La notizia della seconda gravidanza di Meghan, che darà prossimamente il secondo erede al marito Harry, ha mandato all’aria i piani della principessa. La cugina di Harry, che ha da poco partorito il suo primogenito, è stata costretta a rimandare l’annuncio del nome del piccolo.diè stata nuovamente fregata da Meghan. L’annuncio della seconda gravidanza della Markle, infatti, ha rovinato i piani della principessa Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Eugenie York Meghan Markle e Harry in attesa del secondo figlio, scatta il toto nome: spicca l'ipotesi Diana A pochi giorni dalla nascita del figlio di Eugenie di York , nella famiglia reale è stato il momento di gioire per un'altra bella notizia, un altro royal baby in arrivo. Stavolta si tratta di Meghan Markle e Harry . I duchi di Sussex sono in ...

Eugenie di York lascia l'ospedale con il suo bimbo e il marito Jack Brooksbank: è più radiosa che mai La principessa trentenne va incontro alla sua nuova vita in tre. Mentre il neo papà è alla guida, lei siede dietro accanto al piccolo. Felice (e attenta al look)? Eugenie di York lascia il Portland Hospital di Londra con il marito Jack Brooksbank e il loro primo figlio nato lo scorso 9 febbraio salutando amabilmente i fotografi in attesa. La secondogenita ...

