Empoli | dopo tre rigori contro i tifosi scrivono una lettera alla Figc | Lega e Aia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Riteniamo legittimo e doveroso segnalare il ripetersi di avvenimenti negativi per la squadra dell’Fc determinati da clamorosi errori arbitrali verificatisi per ben tre volte consecutivamente negli ultimi incontri di campionato Monza--Pescara e Spal-. In ciascuno dei suddetti incontri – disputati nell’arco di appena una settimana – i rispettivi direttori di gara, seppur godendo di congruo posizionamento ai fini della valutazione dell’episodio, hanno assegnato a sfavore dell’un calcio di rigore la cui assoluta inesistenza è stata comprovata da molteplici ed inequivoche immagini televisive”. Questa una parte dellache l’‘Unione club Azzurri, l’Associazione che riunisce iorganizzati dell‘, ha scritto ...

Commenta per primo Domani alle 12.30 la Juventus Women affronterà l'Empoli per la terza volta in quindici giorni: dopo due trasferte di fila in terra toscana, si giocherà a Vinovo. Dopo l'andata dei q ...L'Unione club Azzurri, l'Associazione che riunisce i tifosi organizzati dell'Empoli, scrive una lettera aperta alle istituzioni del calcio (Figc, Lega ed Aia) dopo i tre rigori subiti dalla squadra di ...