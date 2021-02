«Dungeons and Dragons»: la nuova sfida di Regé-Jean Page dopo «Bridgerton» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Che certi ruoli cambino la vita è fuori discussione. Che lo facciano così velocemente come sta accadendo a Regé-Jean Page un po’ meno. Da quando Bridgerton è sbarcata su Netflix, per l’attore si sono aperte le porte di Hollywood, ma anche del gossip più sfrenato. C’è chi lo ha proposto come nuovo James Bond dopo Daniel Craig e chi ha ipotizzato per lui un futuro da Black Panther ma, per il momento, Page assiste al chiacchiericcio in maniera divertita, scegliendo di sposare i progetti che ritiene più nelle sue corde. Uno di questi è l’atteso Dungeons and Dragons, il film ispirato a uno dei franchise di videogiochi più famosi del globo e che, pandemia permettendo, potrebbe arrivare al cinema nel 2022. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Che certi ruoli cambino la vita è fuori discussione. Che lo facciano così velocemente come sta accadendo a Regé-Jean Page un po’ meno. Da quando Bridgerton è sbarcata su Netflix, per l’attore si sono aperte le porte di Hollywood, ma anche del gossip più sfrenato. C’è chi lo ha proposto come nuovo James Bond dopo Daniel Craig e chi ha ipotizzato per lui un futuro da Black Panther ma, per il momento, Page assiste al chiacchiericcio in maniera divertita, scegliendo di sposare i progetti che ritiene più nelle sue corde. Uno di questi è l’atteso Dungeons and Dragons, il film ispirato a uno dei franchise di videogiochi più famosi del globo e che, pandemia permettendo, potrebbe arrivare al cinema nel 2022.

