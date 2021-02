Disha Ravi | la Greta Thunberg indiana finita in carcere perché difende i contadini

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sorelle a distanza, unite dalla stessa lotta ma in Paesi diversi:vivono a migliaia di chilometri ma sono legate dalla stessa missione. Salvare il Pianeta a tutti i costi. Ma separla ai potenti del mondo,, invece èin, arrestata davanti a sua madre. Leggi anche › Chi è Meena Harris, la nipote di Kamala che mette “in crisi” la Casa Bianca, foto twitter.com/Chi è, 22 anni, vive a Bangalore, in India: è tra i fondatori di Fridays For ...

Ultime Notizie dalla rete : Disha Ravi

L'HuffPost

"L'arresto, avvenuto in India, della giovane attivista per il climaè intollerabile. Non è il primo arresto di questo tipo: chiunque prenda posizione al fianco dei contadini e contro la privatizzazione del mercato agricolo indiano rischia di finire in ..., 22 anni, è una delle fondatrici della sezione indiana dei Fridays for Future. La ragazza è stata arrestata ...Disha Ravi, 22 anni, indiana, attivista, è stata arrestata perché si è espressa a favore degli agricoltori che protestano contro il governo Modi ...Perché a causa del suo attivismo e del supporto dato ai contadini indiani in protesta, le autorità nazionali hanno deciso di arrestarla. Oggi, la battaglia ambientale di Disha Ravi è stata temporaneam ...