Daydreamer anticipazioni 18 febbraio: Yigit brucia il diario di Sanem (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'editore di Sanem brucia volontariamente il diario della giovane Aydin, incolpando Can. Durante la colluttazione tra i due, il fratello di Polen cade e sviene. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

