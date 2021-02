Coronavirus: Galli: 'La variante inglese al 30% dei contagi' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La sensazione che la variante inglese sia al 30% dei contagi. Cos Massimo Galli , direttore delle Malattie infettive dell ospedale Sacco di Milano, sul Corriere della sera. Io ho il reparto invaso da ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La sensazione che lasia al 30% dei. Cos Massimo, direttore delle Malattie infettive dell ospedale Sacco di Milano, sul Corriere della sera. Io ho il reparto invaso da ...

