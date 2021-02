Caso Epstein, “Ghislaine Maxwell violentata e minacciata in carcere da un agente penitenziario”: la denuncia del suo avvocato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ghislaine Maxwell, la donna accusata di essere la complice dell’ex finanziere pedofilo Jeffery Epstein, è stata “fisicamente abusata” da un agente penitenziario nel carcere di New York in cui è reclusa. A denunciare quanto accaduto è il suo avvocato, Bobbi Sternheim, che ha scritto in una lettera a un giudice federale di Manhattan che la violenza è avvenuta di recente al Metropolitan Detention Center mentre la donna stava ricevendo una perquisizione nella sua cella di isolamento. “Quando la signora Maxwell si è ritratta dal dolore e ha detto che avrebbe denunciato il maltrattamento, è stata minacciata di un’azione disciplinare“, ha detto Sternheim, sottolineando anche le condizioni in cui verserebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021), la donna accusata di essere la complice dell’ex finanziere pedofilo Jeffery, è stata “fisicamente abusata” da unneldi New York in cui è reclusa. Are quanto accaduto è il suo, Bobbi Sternheim, che ha scritto in una lettera a un giudice federale di Manhattan che la violenza è avvenuta di recente al Metropolitan Detention Center mentre la donna stava ricevendo una perquisizione nella sua cella di isolamento. “Quando la signorasi è ritratta dal dolore e ha detto che avrebbeto il maltrattamento, è statadi un’azione disciplinare“, ha detto Sternheim, sottolineando anche le condizioni in cui verserebbe ...

