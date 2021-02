Calendario scolastico | Sinopoli FLC Cgil | “Apprezziamo Daraghi | ma serve riconoscere grande sforzo del personale scolastico”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) "l'attenzione che il presidente del Consiglio ha posto sulle tematiche della scuola e sul fatto diil limite della Dad che non poteva non avere e che noi avevamo evidenziato sin dall'inizio. Giusto tornare a scuola subito e in sicurezza e ed è giusto anche ragionare sui recuperi delle ore perse, ma in base alle esigenze delle scuole che sono diverse". L'articolo .