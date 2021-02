Calciomercato, Allegri vicino a una big: firma a un passo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) . Per l’ex allenatore della Juventus è arrivato il momento di rimettersi in gioco Il futuro di Massimiliano Allegri è quasi segnato. L’ex allenatore della Juventus ha deciso di rimettersi in gioco e dopo un anno e mezzo passato lontano dai campi ora è arrivato il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) . Per l’ex allenatore della Juventus è arrivato il momento di rimettersi in gioco Il futuro di Massimilianoè quasi segnato. L’ex allenatore della Juventus ha deciso di rimettersi in gioco e dopo un anno e mezzo passato lontano dai campi ora è arrivato il L'articolo proviene da Inews.it.

calciotoday_it : ?? #Barcelona addio a #Koeman: dalla Spagna ecco il successore ?? #Allegri #BarcaPsg #futbol #BARPSG #Calciomercato - Yuro_23 : RT @cmdotcom: Un cappuccino con Sconcerti: i numeri eccezionali di #Conte; non perde quasi mai, anche meno di #Allegri - nikofatone : RT @cmdotcom: Un cappuccino con Sconcerti: i numeri eccezionali di #Conte; non perde quasi mai, anche meno di #Allegri - cmdotcom : Un cappuccino con Sconcerti: i numeri eccezionali di #Conte; non perde quasi mai, anche meno di #Allegri… - Sardanapalooo : RT @calciomercatoit: ?? CMIT TV | #Repice: “#Allegri è pronto per la #Roma” ?? #CMITmercato -