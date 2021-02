Bayern, Pavard salterà la Lazio. E’ positivo al Covid-19 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un altro problema per Hansi Flick e per il Bayern Monaco: alle assenze di Goretzka, Gnabry, Javi Martinez, Kouassi, Muller, Douglas Costa e Nubel, si è aggiunta anche quella del terzino Benjamin Pavard. Il francese è risultato positivo al Covid-19 e dovrà mettersi in quarantena obbligatoria, inevitabilmente salterà l’ottavo di andata di Champions contro la Lazio. Lo riporta Sky Sport Germania. Foto: FranceFootball L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un altro problema per Hansi Flick e per ilMonaco: alle assenze di Goretzka, Gnabry, Javi Martinez, Kouassi, Muller, Douglas Costa e Nubel, si è aggiunta anche quella del terzino Benjamin. Il francese è risultatoal-19 e dovrà mettersi in quarantena obbligatoria, inevitabilmentel’ottavo di andata di Champions contro la. Lo riporta Sky Sport Germania. Foto: FranceFootball L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

