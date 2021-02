Basta ambiguità e giochi di palazzo. La Raggi chiede alla base M5S di esprimersi sulla sua candidatura. “Se qualcuno ha altri piani sulla città, lo dica apertamente” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “E’ il momento che la base M5S si esprima sulla mia candidatura a Roma. Basta ambiguità e giochi di palazzo. Credo che, a poco più di tre mesi dal voto, sia un atto dovuto soprattutto nei confronti dei cittadini: siamo tutti ormai stanchi dei giochetti da vecchia politica”. E’ quanto scrive in un post sulla sua pagina Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo le voci di un’alleanza Pd-M5S alle prossime amministrative della Capitale a sostegno di un altro candidato. “Lo scorso anno – scrive ancora la sindaca M5S -, mi sono candidata in piena trasparenza. Vorrei la stessa chiarezza da parte di tutti e non leggere retroscena o assistere, come avviene ormai da anni, a trame di potere volte a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “E’ il momento che laM5S si esprimamiaa Roma.di. Credo che, a poco più di tre mesi dal voto, sia un atto dovuto soprattutto nei confronti dei cittadini: siamo tutti ormai stanchi dei giochetti da vecchia politica”. E’ quanto scrive in un postsua pagina Facebook la sindaca di Roma, Virginia, dopo le voci di un’alleanza Pd-M5S alle prossime amministrative della Capitale a sostegno di un altro candidato. “Lo scorso anno – scrive ancora la sindaca M5S -, mi sono candidata in piena trasparenza. Vorrei la stessa chiarezza da parte di tutti e non leggere retroscena o assistere, come avviene ormai da anni, a trame di potere volte a ...

