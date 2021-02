Bandi e banditi nell' agricoltura biologica

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)ti due Avvisi pubblici volti a finanziare la ricerca in. Uno dal Ministero dell’(MiPAAF) e l’altro in seno al programma europeo Core Organic, cui concorre per l’Italia lo stesso MiPAAF come soggetto finanziatore e gestore. Il Bando Core Organic ha poche regole e chiare, scadenze precise e dettagliate. Il bando MiPAAF no: annunciato’estate 2019, è stato pubblicato sul sito ministeriale alla vigilia di capodanno e in Gazzetta Ufficiale lo scorso gennaio; ha dato vita a oltre 50 pagine di FAQ (Frequently Asked Questions, very frequently dato il caos interpretativo e la contraddittorietà delle risposte); ha generato lo sconcerto e la richiesta di dirimere il disordine da parte della rete di ricerca in...