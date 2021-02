Alan Friedman mai più ospite a Rai1: era ora. La decisione dopo la battuta su Melania Trump (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alan Friedman mai più ospite su Rai1. Ne faremo a meno. E certo gli italiani non si dispereranno per la sua assenza dal piccolo schermo. La battuta di Alan Friedman: “Melania escort” Friedman era finito al centro di legittime polemiche per una volgare battuta su Melania Trump. In diretta a Unomattina Friedman aveva commentato: “Donald Trump si mette in aereo con la sua escort, ehm, con sua moglie, e vanno in Florida”. Accadeva lo scorso 20 gennaio. La decisione del direttore di rete Coletta Ora il direttore di rete Stefano Coletta ha deciso che Alan Friedman non è ospite gradito negli ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021)mai piùsu. Ne faremo a meno. E certo gli italiani non si dispereranno per la sua assenza dal piccolo schermo. Ladi: “escort”era finito al centro di legittime polemiche per una volgaresu. In diretta a Unomattinaaveva commentato: “Donaldsi mette in aereo con la sua escort, ehm, con sua moglie, e vanno in Florida”. Accadeva lo scorso 20 gennaio. Ladel direttore di rete Coletta Ora il direttore di rete Stefano Coletta ha deciso chenon ègradito negli ...

fanpage : Alan #Friedman via da Rai1 dopo le parole su Melania Trump, Coletta: “Non lo ospiteremo più” - Patrizi38016949 : RT @ilgiornale: Alan Friedman escluso da RaiUno dopo la battuta sessista: “Non sarà più ospite in alcuna trasmissione”, conferma il diretto… - italianfirst2 : RT @ilgiornale: Alan Friedman escluso da RaiUno dopo la battuta sessista: “Non sarà più ospite in alcuna trasmissione”, conferma il diretto… - grecale66 : RT @ImolaOggi: Alan Friedman bandito da Rai1. Direttore Coletta: ho chiesto di non invitarlo più - StefaniSer : RT @Anna280511823: Alan Friedman bandito da Rai1? Il direttore Coletta: «Ho chiesto di non invitarlo più» UN COGLIONE IN MENO ANCHE ALTRI… -