Aida Cooper e Raffaele Moretti | fuori “Grazie al Covid”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) In radio, già disponibile in digitale e con il video su Youtube, “al19 ft. Vince” il nuovo singolo diDisponibile anche in radio, già in digitale e su Youtube, “al19 ft. Vince” il singolo di, scritto da Giancarlo Del Duca e… L'articolo Corriere Nazionale.

wordsandmore1 : ? Disponibile in radio e in digitale e su Youtube Grazie al Covid 19 ft. Vince, il singolo di Aida Cooper e Raffael… -

Ultime Notizie dalla rete : Aida Cooper

Corriere Nazionale

... organo Hammond), Wayne Jackson (tromba, trombone), Andrew Love (sassofono), Clarence Clemons (sassofono tenore), Erik Daniel (sassofono soprano), James Thompson,, Arthur Miles, Simona ...... Laura Valente, Ivano Fossati, Rossana Casale, Roberto Vecchioni, New Trolls, Grazia Di Michele, Alberto Fortis, Gruppo Italiano, Toto Cutugno, Lucio Dalla, Antonello Venditti,e tanti ...In radio, già disponibile in digitale e con il video su Youtube, “Grazie al Covid 19 ft. Vince” il nuovo singolo di Aida Cooper e Raffaele Moretti Disponibile anche in radio, già in digitale e su Yout ...Data di pubblicazione: 15 giugno 1987 Registrato a: Fonoprint/Umbi (Modena) Produttore: Corrado Rustici Formazione: Zucchero (voce, pianoforte), Giorgio Francis (batteria), Rosario Jermano (percussion ...