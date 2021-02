Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 febbraio 2021)DEL 16 FEBBRAIOORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’AULTIMO PPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATORNATO NELLA NORMA IL TRAFFICO SULL’INTERA RETE VIARIA DELLAPASSIAMO QUINDI ALLE ALTRE NOTIZIE RICORDIAMO CHE RIMANE ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. 149 BUS PER 14 LINEE, LE COSIDDETTE “S”, IN SERVIZIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, E IL SABATO ESCLUSIVAMENTE DALLE 7 ALLE 10. PARTENZE E ARRIVI DA CAPOLINEA COTRAL E STAZIONI METRO CON FREQUENZA OGNI 7 MINUTI. PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL. AL VIA ...