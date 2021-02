Tutti gli ex amori di Floriana Secondi (Di martedì 16 febbraio 2021) Floriana Secondi è stata la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. Nel 2004, ha preso parte anche a ‘La Fattoria’, ma che fine ha fatto? Il gossip l’ha perseguitata per anni, soprattutto per i suoi amori. Prima di diventare famosa, l’ex gieffina ha fatto anche la cameriera in ristoranti di lusso e lavorato come animatrice nei villaggi turistici. E’ stata anche Barista. Ha venduto oggetti da lei prodotta come lanterne, litografie, piccolo mobilio da marina. Ha due fratellastri, Eleonora ed Enrico, nati da un nuovo matrimonio del padre. Con loro è in ottimi rapporti. In questi anni, ha cercato di recuperare anche un rapporto con sua madre. Ha vissuto, per molti anni, in orfanotrofio per permettere alla mamma di risolvere i suoi problemi con la droga. Floriana ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021)è stata la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. Nel 2004, ha preso parte anche a ‘La Fattoria’, ma che fine ha fatto? Il gossip l’ha perseguitata per anni, soprattutto per i suoi. Prima di diventare famosa, l’ex gieffina ha fatto anche la cameriera in ristoranti di lusso e lavorato come animatrice nei villaggi turistici. E’ stata anche Barista. Ha venduto oggetti da lei prodotta come lanterne, litografie, piccolo mobilio da marina. Ha due fratellastri, Eleonora ed Enrico, nati da un nuovo matrimonio del padre. Con loro è in ottimi rapporti. In questi anni, ha cercato di recuperare anche un rapporto con sua madre. Ha vissuto, per molti anni, in orfanotrofio per permettere alla mamma di risolvere i suoi problemi con la droga....

