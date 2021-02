Sci | Marco Marsilio | stagione finita | indennizzi secondo il fatturato degli ultimi tre anni

(Di martedì 16 febbraio 2021) Fuori dalle polemiche roventi che, in queste ore si sono accese sull’incredibile trovata del ministro della Salute, Speranza, di bloccare, ieri, a quattro ore dall’apertura e dopo ben cinque rinvii, la partenza dell’attività sciistica,, governatore della Regione Abruzzo, fa esercizio di lucido pragmatismo. Certo anche lui contesta le decisioni di Speranza, i tempi e il metodo. Ma guarda oltre, per tutelare quanti dallasciistica traggono di che vivere. E lancia una proposta concreta diper gli operatori del settore, proprietari e gestori di impianti, albergatori, maestri di sci, rifugi, noleggiatori di attrezzature, e tutto quel mondo che ruota attorno ad una delle industrie italiane un tempo più floride. È inutile girarci attorno. “Tranne le stazioni in alta quota, a marzo inoltrato ...

Ciò che è indicativo di una domanda molto alta di. Della voglia, del desiderio, della ... della portata oraria degli impianti in modo da non aver più di 4mila sciatori in pista - diceGarbin ,...Riguardo all'improvviso cambio di rotta del governo sugli impianti di, 'questo era il modello ...Marin o Paolo Barelli allo Sport. M5s Nel M5S la partita del sottogoverno si intreccia con ...L'unico azzurro qualificato per gli ottavi del parallelo maschile dei Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 è Luca De Aliprandini, grazie al sesto tempo sulla pista rossa (passavano i migliori otto a ...Per il presidente della Regione 'una proposta onesta sarebbe quella di prendere una media del fatturato degli ultimi tre anni e su quella tarare un in ...