Sci alpino, Marta Bassino: “Una vittoria bellissima! Serve anche un po’ di fortuna…Ora il gigante” (Di martedì 16 febbraio 2021) Una medaglia d’oro attesissima quanto splendente per Marta Bassino. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo spezza un tabù che durava sin dal 1997 per l’Italia al femminile nei Campionati Mondiali, vincendo il parallelo della manifestazione iridata di Cortina 2021. La fuoriclasse ha vinto la medaglia d’oro in finale contro Katharina Liensberger, al termine di una prova vibrante, conclusa a pari merito con l’austriaca. Dopo essersi qualificata alla fase finale per un solo centesimo nei confronti di Lara Della Mea, Marta Bassino ha vinto ogni sfida per un soffio, in una giornata che, evidentemente, voleva regalarle il tanto atteso trionfo. “Sto vivendo una emozione incredibile – è raggiante la piemontese ai microfoni di Raisport – Già dopo la semifinale avevo il cuore in gola, perché avevo capito che sarei andata a medaglia. ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) Una medaglia d’oro attesissima quanto splendente per. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo spezza un tabù che durava sin dal 1997 per l’Italia al femminile nei Campionati Mondiali, vincendo il parallelo della manifestazione iridata di Cortina 2021. La fuoriclasse ha vinto la medaglia d’oro in finale contro Katharina Liensberger, al termine di una prova vibrante, conclusa a pari merito con l’austriaca. Dopo essersi qualificata alla fase finale per un solo centesimo nei confronti di Lara Della Mea,ha vinto ogni sfida per un soffio, in una giornata che, evidentemente, voleva regalarle il tanto atteso trionfo. “Sto vivendo una emozione incredibile – è raggiante la piemontese ai microfoni di Raisport – Già dopo la semifinale avevo il cuore in gola, perché avevo capito che sarei andata a medaglia. ...

