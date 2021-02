Sanremo: Arisa, ‘Festival c'è da 71 anni e se togliamo pure quello...' (2) (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) - Quella di Arisa sarà la settima partecipazione al Festival di Sanremo. L'artista si è già aggiudicata due vittorie: la prima nel 2009, nella categoria Nuove Proposte, con il brano ‘Sincerità', e la seconda nel 2014 nella categoria Campioni con ‘Controvento'. Nel 2015 Arisa è stata co-conduttrice della 65° edizione del Festival. “'Potevi fare di più' ha sonorità sognanti e soffici - dice la cantante - non soul, non ce la posso fare a fare la cantante nera. La voce è una parte estetica importante. Ma è necessario che chi canta vesta la propria voce, la rappresenti". Tornando al testo della canzone, Arisa osserva che "il lockdown ha messo a dura prova la convivenza fra le persone all'interno delle stesse famiglie. Molte coppie sono scoppiate. Abbiamo avuto la possibilità di pensare al ‘qui e ora'. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) - Quella disarà la settima partecipazione al Festival di. L'artista si è già aggiudicata due vittorie: la prima nel 2009, nella categoria Nuove Proposte, con il brano ‘Sincerità', e la seconda nel 2014 nella categoria Campioni con ‘Controvento'. Nel 2015è stata co-conduttrice della 65° edizione del Festival. “'Potevi fare di più' ha sonorità sognanti e soffici - dice la cantante - non soul, non ce la posso fare a fare la cantante nera. La voce è una parte estetica importante. Ma è necessario che chi canta vesta la propria voce, la rappresenti". Tornando al testo della canzone,osserva che "il lockdown ha messo a dura prova la convivenza fra le persone all'interno delle stesse famiglie. Molte coppie sono scoppiate. Abbiamo avuto la possibilità di pensare al ‘qui e ora'. Il ...

