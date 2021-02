Riecco Dybala, torna Bonucci: le scelte di Pirlo tra dubbi e certezze (Di martedì 16 febbraio 2021) Paulo Dybala si muove felice in mezzo al prato della Continassa. È solo il classico torello di inizio riscaldamento, però per un ragazzo innamorato del pallone che è stato un mese lontano dall'oggetto ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 febbraio 2021) Paulosi muove felice in mezzo al prato della Continassa. È solo il classico torello di inizio riscaldamento, però per un ragazzo innamorato del pallone che è stato un mese lontano dall'oggetto ...

