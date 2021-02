Pierluigi Diaco rilancia il gossip: “Tra me e Alberto Matano…” (Di martedì 16 febbraio 2021) Pierluigi Diaco torna a parlare del presunto scontro avuto con il conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano: ecco la sua verità. Pierluigi Diaco ha archiviato la difficile estate di Io e Te su Rai 1 ed è ripartito con Ti Sento, in seconda serata su Rai 2 dallo scorso gennaio, finora premiato dagli L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 16 febbraio 2021)torna a parlare del presunto scontro avuto con il conduttore de La Vita in DirettaMatano: ecco la sua verità.ha archiviato la difficile estate di Io e Te su Rai 1 ed è ripartito con Ti Sento, in seconda serata su Rai 2 dallo scorso gennaio, finora premiato dagli L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

asti_gioachino : RT @SabrinaSalerno: Sarò ospite di Pierluigi Diaco a #tisento in onda stasera alle 23.45 su @RaiDue - SerieTvserie : Pierluigi Diaco: “So accettare le critiche e non è vero che litigo con i colleghi”. E sugli ascolti di Ti sento… - SerieTvserie : Ti Sento, il video del promo del programma di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco - 67albiAlberto : RT @SabrinaSalerno: Sarò ospite di Pierluigi Diaco a #tisento in onda stasera alle 23.45 su @RaiDue - tvblogit : 'Come ha detto @albmatano in un’intervista, non c’è mai stato alcun problema con lui. Liti coi collaboratori? Basta… -