Parla il neo ministro dell'Istruzione: "Valorizzare donne". Attesa Maturità (col tema) (Di martedì 16 febbraio 2021) Primi impegni istituzionali da ministro dell'Istruzione per Patrizio Bianchi, che oggi ha incontrato per la prima volta (in video conferenza) il Consiglio superiore della Pubblica istruzione (CSPI).A quanto si apprende Bianchi, accompagnato dal capo di Gabinetto Luigi Fiorentino, ha sottolineato l'importanza del CSPI come organo da Valorizzare per una completa collaborazione sulle problematiche della scuola italiana ("non mi aspetto solo pareri, che ascolteremo, naturalmente, con grande attenzione, ma una visione e la capacità di aiutare il ministro e il Paese a guardare oltre l`emergenza"); quindi ha ricordato il valore dei corpi intermedi (le scuole autonome e le rappresentanze) dei diversi territori, per dare attenzione ai vari bisogni espressi, in particolare dal Sud; infine, si è focalizzato sulla necessità di ...

