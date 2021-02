Napoli | rissa tra ragazzini al Lungomare | 16enne ferito con arma da taglio

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unatrasi è verificata suldi. Uno di questi è rimastoad una mano a causa di un colpo conda. Unè rimastoad una mano con un’dain unatraavvenuta in Via Partenope suldi; il minorenne è stato medicato in ospedale. I clienti che erano nei locali della zona e in strada sono fuggiti spaventati. La notizia della, diffusa dalla Confesercenti che parla di gravi danni per l’economia e riferisce anche di un’aggressione ad un automezzo del 118, è ...

aranciaverde : RT @mattinodinapoli: Rissa tra ragazzini sul lungomare di Napoli, 16enne ferito: clienti in fuga dai ristoranti - elena_1714 : RT @ciropellegrino: Lungomare di #Napoli, troppi senza mascherina, soprattutto ragazzini. Rissa e accoltellato 16enne. #carnevale2021 #COV… - rep_napoli : Napoli, rissa tra minori senza mascherina sul lungomare: c'è un ferito [aggiornamento delle 16:59] - NandoPiscopo1 : RT @ciropellegrino: Lungomare di #Napoli, troppi senza mascherina, soprattutto ragazzini. Rissa e accoltellato 16enne. #carnevale2021 #COV… - ciropellegrino : Lungomare di #Napoli, troppi senza mascherina, soprattutto ragazzini. Rissa e accoltellato 16enne. #carnevale2021 #COVID19 -

Confesercenti/Fiepetcondannano la violentascoppiata oggi sul Lungomare cittadino e lamentano le gravi ripercussioni sulle attività commerciali della zona. Con due lettere firmate dai presidenti di ... Rissa sul Lungomare di Napoli, dove a centinaia erano quest'oggi per "festeggiare" Carnevale e per trascorrere qualche ora in strada, in barba ad ogni divieto di assembramento. Alla fine però il tutto ... Un 16enne è rimasto ferito ad una mano con un'arma da taglio in una rissa tra ragazzini avvenuta in Via Partenope sul lungomare di Napoli; il minorenne è stato medicato in ospedale. I clienti che eran ...