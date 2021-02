Napoli | al Museo di Capodimonte un’opera dedicata a Maradona

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Diego Armandoaldi. L’idea è di Associazione Premio GreenCare, che ha acquistato con propri fondi con il socio sostenitore Gianfranco D’Amato, DIEGO,di Paolo La Motta che raffigurabambino, e l’ha donata aldiper essere parte della sua collezione permanente. DIEGO è, infatti, inventariato nelle Collezioni deldicon il numero Q 1941. Il dono sintetizza una riflessione sull’infanzia “negata” che lega assieme bambini di luoghi geograficamente lontanissimi, ma che purtroppo condividono l’esperienza dell’abbandono e della trascuratezza da parte degli adulti. Ragazzini che vivono in strada, in quartieri ...

L'opera di La Motta donata da Premio GreenCare. Maurizio de Giovanni lo racconta in un video Di seguito il comunicato stampa integrale con il video. Diego Armando Maradona al Museo di Capodimonte. L'idea è di Associazione Premio GreenCare, che ha acquistato con propri fondi con il socio sostenitore Gianfranco D'Amato, DIEGO, un'opera di Paolo La Motta che raffigura Maradona bambino, e l'ha donata al Museo per essere parte della sua collezione permanente.