Mucca "pazza" fa irruzione in un ospedale e semina il panico: le immagini impressionanti – VIDEO (Di martedì 16 febbraio 2021) Una Mucca letteralmente impazzita è scappata dal recinto in cui pascolava e ha iniziato a correre per le strade del centro nella cittadina di San Luis, in Colombia, seminando il panico. Non solo. È riuscita anche ad entrare nel pronto soccorso dell'ospedale, portando scompiglio nella sala d'attesa dove erano presenti diversi pazienti in attesa di cure. Solo con la prontezza di due uomini si è riusciti ad allontanare l'animale, che è tornato poi in strada. L'episodio è successo nella serata di sabato 13 febbraio: le immagini sono state diffuse su YouTube dal canale locale LINCES04. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

