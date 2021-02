Morto Johnny Pacheco | era considerato il padre della salsa

(Di martedì 16 febbraio 2021) All’età di 85 anni è: dai più èuno dei padri fondatoriAll’età di 85 anni èil musicistanella sua casa in New Jersey. L’uomo alcuni giorni fa era stato ricoverato a New York per una polmonite, come dichiarato dalla moglie Maria Elena sul proprio L'articolo proviene da Inews.it.

'Con grande dolore nell'anima e un vuoto nel cuore informo che il maestroPacheco èquesto pomeriggio in grande pace', ha detto la moglie, Cuqui Pacheco, in un comunicato pubblicato ......anni in cui ho tenuto in equilibrio la parte performativa e il mio vecchio ristorante (ora), ...come scegli quando produci i visual per i tuoi lavori? "Per video come La Ballade de Daddy &,...All’età di 85 anni è morto Johnny Pacheco: dai più è considerato uno dei padri fondatori della salsa All’età di 85 anni è morto il musicista Johnny Pacheco nella sua casa in New Jersey. L’uomo alcuni ...È mancato a New York Johnny Pacheco: aveva 85 anni ed è considerato uno dei nomi più importanti della salsa, che aveva contribuito a rendere popolare fondando la Fania Records, da cui erano nati anche ...