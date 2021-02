Monza, il ds Antonelli: «Ribery il sogno per il prossimo mercato» (Di martedì 16 febbraio 2021) Filippo Antonelli ha parlato dell’ipotesi Franck Ribery in caso di promozione in Serie A del Monza Filippo Antonelli, direttore sportivo del Monza, in una intervista a Binario Sport ha parlato delle voci sul possibile arrivo di Franck Ribery la prossima estate in caso di promozione in Serie A. Ribery – «È uno dei sogni per il prossimo mercato, è legittimo parlare ad un colpo del genere in ottica Serie A». BALOTELLI – «Ha grandi qualità, quando tornerà in forma ci potrà consentire di fare il salto di qualità». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Filippoha parlato dell’ipotesi Franckin caso di promozione in Serie A delFilippo, direttore sportivo del, in una intervista a Binario Sport ha parlato delle voci sul possibile arrivo di Franckla prossima estate in caso di promozione in Serie A.– «È uno dei sogni per il, è legittimo parlare ad un colpo del genere in ottica Serie A». BALOTELLI – «Ha grandi qualità, quando tornerà in forma ci potrà consentire di fare il salto di qualità». Leggi su Calcionews24.com

CampoFattore : Monza: il sogno di mercato resta Franck Ribery. Il ds Antonelli conferma: 'Sì, è uno dei sogni per il prossimo merc… - FiorentinaUno : MERCATO, Antonelli: 'Rybery al Monza? Legittimo riflettere su un colpo simile' - - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Antonelli: 'Raggiungere #Ribery equivarrebbe per noi a realizzare un sogno'. L'attaccante in procinto di lasciare la #F… - Fiorentinanews : Antonelli: 'Raggiungere #Ribery equivarrebbe per noi a realizzare un sogno'. L'attaccante in procinto di lasciare l… - psb_original : Monza, DS Antonelli: 'Obi un'idea, Ribery un sogno' #SerieB -