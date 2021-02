M5s, gli iscritti di nuovo al voto su Rousseau: si decide se sostituire il capo politico con un comitato direttivo composto da 5 membri (Di martedì 16 febbraio 2021) Ultima chiamata per gli iscritti M5s per decidere se mantenere la figura del capo politico o se sostituirlo con un comitato direttivo di 5 membri. E’ in corso sulla piattaforma Rousseau la votazione sulle modifiche allo statuto del Movimento 5 stelle: si potrà votare fino alle ore 12 di domani mercoledì 17 febbraio, i risultati saranno pubblicati dopo le ore 14. È la seconda volta che la base M5s è chiamata a esprimersi su queste modifiche: in occasione della prima votazione non era stata raggiunta la maggioranza assoluta degli iscritti, in questa seconda convocazione, invece, “la votazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e l’esito è rimesso alla maggioranza dei voti espressi“. Il voto arriva pochi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Ultima chiamata per gliM5s perre se mantenere la figura delo se sostituirlo con undi 5. E’ in corso sulla piattaformala votazione sulle modifiche allo statuto del Movimento 5 stelle: si potrà votare fino alle ore 12 di domani mercoledì 17 febbraio, i risultati saranno pubblicati dopo le ore 14. È la seconda volta che la base M5s è chiamata a esprimersi su queste modifiche: in occasione della prima votazione non era stata raggiunta la maggioranza assoluta degli, in questa seconda convocazione, invece, “la votazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e l’esito è rimesso alla maggioranza dei voti espressi“. Ilarriva pochi ...

