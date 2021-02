Lotta al Covid | vaccini al Teatro Mentore di Santa Sofia | si comincia il 22 febbraio

Agenzia_Ansa : Il coprifuoco in vigore nei Paesi Bassi nell'ambito delle misure di lotta al #Covid19, deve essere immediatamente r… - nzingaretti : Stasera alle 22 sarò ospite di Bianca Berlinguer a @Cartabiancarai3 su @RaiTre. Seguitemi se vi fa piacere. Parler… - myrtamerlino : Oggi alle ore 13.00 avrò in collegamento il leader della @LegaSalvini, @matteosalvinimi. Con lui parleremo dell'inc… - mimmolipari : RT @nzingaretti: Stasera alle 22 sarò ospite di Bianca Berlinguer a @Cartabiancarai3 su @RaiTre. Seguitemi se vi fa piacere. Parleremo di… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il coprifuoco in vigore nei Paesi Bassi nell'ambito delle misure di lotta al #Covid19, deve essere immediatamente revocat… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta Covid

Agenzia ANSA

...misure di salute pubblica funzionano contro il- 19, anche in presenza delle varianti', ha commentato Tedros in un tweet, mettendo tuttavia in guardia dal non mollare la presa nellaal ...Il Governo studia un upgrade della macchina organizzativa per laal, per tenere insieme governatori, anime della maggioranza e scienziati. Un nuovo assetto che si ipotizza soprattutto ...L’Emilia-Romagna ha concluso il primo studio sulla diffusione della cosiddetta “variante inglese” del Coronavirus: dei 204 campioni su cui è stata - ParmaPress24 ...Covid, in Lombardia 4 comuni in lockdown effetto zona rossa. E si teme non saranno gli ultimi. Inoltre vanno Individuate 'chirurgicamente' le zone di maggiore contagio per ...