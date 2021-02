Le maschere italiane più famose (Di martedì 16 febbraio 2021) Alla vigilia del Martedì Grasso, ultimo giorno di Carnevale, quali sono ? Quest’anno a causa della pandemia, non potrà svolgersi una delle più spettacolari manifestazioni del nostro paese: il Carnevale di Venezia. Da secoli, rinomato in tutto il mondo. Settimane durante le quali, passeggiando in laguna, ci si può imbattere in maschere d’epoca barocca, ampi vestiti broccati e completi sfarzosi. Ma le più gettonate rimangono sempre le maschere italiane, che hanno fatto la storia della tradizione: Pulcinella, Arlecchino e Colombina. La maschera di Pulcinella Definita come una delle maschere italiane più amate: Pulcinella. Nasce nella città di Napoli, nota già all’epoca degli antichi Romani. Torna alla ribalta con la Commedia dell’Arte nel 500. Da questo momento conquista il cuore e la simpatia degli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Alla vigilia del Martedì Grasso, ultimo giorno di Carnevale, quali sono ? Quest’anno a causa della pandemia, non potrà svolgersi una delle più spettacolari manifestazioni del nostro paese: il Carnevale di Venezia. Da secoli, rinomato in tutto il mondo. Settimane durante le quali, passeggiando in laguna, ci si può imbattere ind’epoca barocca, ampi vestiti broccati e completi sfarzosi. Ma le più gettonate rimangono sempre le, che hanno fatto la storia della tradizione: Pulcinella, Arlecchino e Colombina. La maschera di Pulcinella Definita come una dellepiù amate: Pulcinella. Nasce nella città di Napoli, nota già all’epoca degli antichi Romani. Torna alla ribalta con la Commedia dell’Arte nel 500. Da questo momento conquista il cuore e la simpatia degli ...

