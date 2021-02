La Libia è il primo dossier per Di Maio anche nel governo Draghi (Di martedì 16 febbraio 2021) Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha avuto un colloquio telefonico con il nuovo inviato delle Nazioni Unite per la Libia, Jan Kûbis. La Farnesina precisa che nel corso della telefonata è stato “confermato il sostegno dell’Italia all’azione delle Nazioni Unite in Libia” ed è stato mostrato “apprezzamento per elezione dell’autorità esecutiva unificata libica” e “supporto alla missione Irini nel Mediterraneo”. La conversazione assume un significato interessante se inquadrata nel momento temporale. In questi giorni si celebrano i dieci anni dalla rivoluzione libica, momento in cui i libici hanno conosciuto la spinta ottimistica verso la libertà, salvo poi piombare in un decennio caos che vede la situazione nel Paese è ancora instabile. Le armi si sono momentaneamente fermate dopo l’ultima guerra lanciata dai ribelli dell’Est contro ... Leggi su formiche (Di martedì 16 febbraio 2021) Il ministro degli Esteri, Luigi Di, ha avuto un colloquio telefonico con il nuovo inviato delle Nazioni Unite per la, Jan Kûbis. La Farnesina precisa che nel corso della telefonata è stato “confermato il sostegno dell’Italia all’azione delle Nazioni Unite in” ed è stato mostrato “apprezzamento per elezione dell’autorità esecutiva unificata libica” e “supporto alla missione Irini nel Mediterraneo”. La conversazione assume un significato interessante se inquadrata nel momento temporale. In questi giorni si celebrano i dieci anni dalla rivoluzione libica, momento in cui i libici hanno conosciuto la spinta ottimistica verso la libertà, salvo poi piombare in un decennio caos che vede la situazione nel Paese è ancora instabile. Le armi si sono momentaneamente fermate dopo l’ultima guerra lanciata dai ribelli dell’Est contro ...

