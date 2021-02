Juventus, Pirlo: “Porto compatto con lo stile Atl. Madrid va vogliamo fare strada in Champions” (Di martedì 16 febbraio 2021) Adesso si fa sul serio in Champions League con gli ottavi di finale. La Juventus sarà opposta al Porto con la prima sfida che si gioca al do Dragão, la casa dei lusitani e il tecnico Andrea Pirlo ha presentato la sfida accompagnato in sala stampa da Giorgio Chiellini. «Sarà una partita complicata, loro si difendono bene, sono compatti, stile Atletico Madrid. Sono bravi a stringere le linee e dovremo avere la pazienza di non forzare le giocate. Hanno diverse soluzioni, possono variare modulo e abbiamo studiato le varie soluzioni che hanno a disposizione. In campionato gioca in modo più offensivo, mentre in Champions si chiudono di più e puntano sulle ripartenze e dovremo fare una partita molto intelligente per evitare di subirne».Serve la testa ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 febbraio 2021) Adesso si fa sul serio inLeague con gli ottavi di finale. Lasarà opposta alcon la prima sfida che si gioca al do Dragão, la casa dei lusitani e il tecnico Andreaha presentato la sfida accompagnato in sala stampa da Giorgio Chiellini. «Sarà una partita complicata, loro si difendono bene, sono compatti,Atletico. Sono bravi a stringere le linee e dovremo avere la pazienza di non forzare le giocate. Hanno diverse soluzioni, possono variare modulo e abbiamo studiato le varie soluzioni che hanno a disposizione. In campionato gioca in modo più offensivo, mentre insi chiudono di più e puntano sulle ripartenze e dovremouna partita molto intelligente per evitare di subirne».Serve la testa ...

