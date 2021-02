Juventus, Pirlo carica la squadra: mai mollare, si punta al decimo scudetto (Di martedì 16 febbraio 2021) La lotta scudetto non è mai stata così avvincente negli ultimi anni, e se a comandare la classifica ci sono le due milanesi, la Juventus non intende comunque essere da meno. La squadra di Andrea Pirlo è a -8 dalla vetta, come mai nell’ultimo decennio, ma non vuole mollare e con ancora una gara da recuperare, punta a giocarsela fino alla fine per il tricolore. I bianconeri vogliono centrare quel decimo scudetto che sarebbe mito e leggenda. Non vuole essere infatti, Pirlo, il primo allenatore dell’era Agnelli a fallire l’obiettivo minimo, il campionato. La presenza in rosa di Cristiano Ronaldo non deve essere una scusa, con il portoghese che non può essere un’attenuante per i compagni più giovani e meno esperti. Dybala poi, assente per ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 16 febbraio 2021) La lottanon è mai stata così avvincente negli ultimi anni, e se a comandare la classifica ci sono le due milanesi, lanon intende comunque essere da meno. Ladi Andreaè a -8 dalla vetta, come mai nell’ultimo decennio, ma non vuolee con ancora una gara da recuperare,a giocarsela fino alla fine per il tricolore. I bianconeri vogliono centrare quelche sarebbe mito e leggenda. Non vuole essere infatti,, il primo allenatore dell’era Agnelli a fallire l’obiettivo minimo, il campionato. La presenza in rosa di Cristiano Ronaldo non deve essere una scusa, con il portoghese che non può essere un’attenuante per i compagni più giovani e meno esperti. Dybala poi, assente per ...

