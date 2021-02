Iniziate oggi a Udine le vaccinazioni agli over80 (Di martedì 16 febbraio 2021) Avviate oggi anche a Udine le vaccinazioni delle persone over 80, che hanno cominciato ad affluire dalle 8 nell’apposito centro allestito nella palazzina congressi dell’ente Fiera a Martignacco. “Un flusso costante e ordinato – ha riferito Stefano Miceli, responsabile assistenti sanitari del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria ospedaliera Friuli Centrale, che coordina le operazioni – con un po’ di affollamento solo nelle primissime ore, tra le 8 e le 9, dato che gli anziani tendono a muoversi presto”. Positivo il bilancio dell’attività a metà mattinata (si proseguirà fino alle 14), con quasi il 50% delle somministrazioni previste già effettuate. oggi sono in programma 252 appuntamenti. Proseguono le vaccinazioni anche negli altri centri dislocati sul territorio dell’Asufc, ... Leggi su udine20 (Di martedì 16 febbraio 2021) Avviateanche aledelle persone over 80, che hanno cominciato ad affluire dalle 8 nell’apposito centro allestito nella palazzina congressi dell’ente Fiera a Martignacco. “Un flusso costante e ordinato – ha riferito Stefano Miceli, responsabile assistenti sanitari del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria ospedaliera Friuli Centrale, che coordina le operazioni – con un po’ di affollamento solo nelle primissime ore, tra le 8 e le 9, dato che gli anziani tendono a muoversi presto”. Positivo il bilancio dell’attività a metà mattinata (si proseguirà fino alle 14), con quasi il 50% delle somministrazioni previste già effettuate.sono in programma 252 appuntamenti. Proseguono leanche negli altri centri dislocati sul territorio dell’Asufc, ...

