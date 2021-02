Il ragazzino che entra nella sala comandi della Circumvesuviana e preme pulsanti a caso: “Si vola!” (Di martedì 16 febbraio 2021) Proprio così. Siamo a Napoli, sale sulla Circumvesuviana ed entra nella sala comandi per fare un video su TikTok mentre -anche se gli amici gli sconsigliano di farlo- preme pulsanti a caso tra quelli presenti in cabina :”Si vola!”. A denunciare l’accaduto è sulla sua pagina Facebook il consigliere regionale della Campania di Europa verde Francesco Emilio Borrelli. Si tratta di un ragazzo che è già stato individuato dalle forze dell’ordine e che però ha avuto il coraggio di mandare un messaggio audio al consigliere un messaggio privato: “Voi avete pubblicato il mio video ma credo di non aver fatto nulla di male, ho trovato la porta aperta e sono entrat”. E count po’ di ironia: “Mica volevo rubare il ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Proprio così. Siamo a Napoli, sale sullaedper fare un video su TikTok mentre -anche se gli amici gli sconsigliano di farlo-tra quelli presenti in cabina :”Si”. A denunciare l’accaduto è sulla sua pagina Facebook il consigliere regionaleCampania di Europa verde Francesco Emilio Borrelli. Si tratta di un ragazzo che è già stato individuato dalle forze dell’ordine e che però ha avuto il coraggio di mandare un messaggio audio al consigliere un messaggio privato: “Voi avete pubblicato il mio video ma credo di non aver fatto nulla di male, ho trovato la porta aperta e sonot”. E count po’ di ironia: “Mica volevo rubare il ...

