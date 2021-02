Il marito torna a casa, l'amante si lancia dal balcone per scappare e finisce in ospedale (Di martedì 16 febbraio 2021) Per scappare dal marito dell’amante, tornato a casa senza preavviso, un uomo si è lanciato da un balcone al secondo piano, finendo in ospedale. L’episodio è accaduto la notte di San Valentino nella frazione Sant’Arcangelo, in provincia di Salerno, ed è stato raccontato dal Mattino: Lui aveva raggiunto la donna nel suo appartamento, approfittando dell’assenza del marito. Ma qualcosa non è andato come calcolato. Il coniuge tradito, accompagnato dal padre e dal fratello della moglie sono tornati a casa. Con ogni probabilità già sospettavano del tradimento. Sono arrivati fin sotto il portone del palazzo e poi hanno pensato di salire per controllare. Nell’appartamento hanno iniziato a ispezionare i ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Perdaldell’to asenza preavviso, un uomo si èto da unal secondo piano, finendo in. L’episodio è accaduto la notte di San Valentino nella frazione Sant’Arcangelo, in provincia di Salerno, ed è stato raccontato dal Mattino: Lui aveva raggiunto la donna nel suo appartamento, approfittando dell’assenza del. Ma qualcosa non è andato come calcolato. Il coniuge tradito, accompagnato dal padre e dal fratello della moglie sonoti a. Con ogni probabilità già sospettavano del tradimento. Sono arrivati fin sotto il portone del palazzo e poi hanno pensato di salire per controllare. Nell’appartamento hanno iniziato a ispezionare i ...

ninoBertolino : RT @HuffPostItalia: Il marito torna a casa, l'amante si lancia dal balcone per scappare e finisce in ospedale - pasto_388 : RT @HuffPostItalia: Il marito torna a casa, l'amante si lancia dal balcone per scappare e finisce in ospedale - LaskaJuventus : RT @HuffPostItalia: Il marito torna a casa, l'amante si lancia dal balcone per scappare e finisce in ospedale - HuffPostItalia : Il marito torna a casa, l'amante si lancia dal balcone per scappare e finisce in ospedale - Cris5178 : @Mad18407362 Ti capisco molto bene, noi in famiglia è da ottobbre che si va avanti così, quasi tutti ..mio marito… -