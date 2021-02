I foil di Luna Rossa e le differenze con Ineos e New Zealand. Cosa cambia? Chi è più veloce? La comparazione – FOTO (Di martedì 16 febbraio 2021) I foil sono tra le parti più imortanti degli AC75, le imbarcazioni protagoniste in questi mesi nella baia di Auckland. Questi mezzi riescono a volare letteralmente sull’acqua e a raggiungere velocità super soniche, sfondando il muro dei 50 nodi e impressionando per la loro capacità di viaggiare fluidamente sul mare. La ricerca per trovare i foil più performanti è stata ed è ancora esasperata, con le varie squadre che hanno continuato a progredire sotto questo punto di vista, alzando costantemente l’asticella e rendendo la competizione sempre più avvincente. Luna Rossa conduce per 4-0 la Finale della Prada Cup contro Ineos Uk. Gli italiani hanno vinto le quattro regate disputate nel weekend nel Golfo di Hauraki surclassando i britannici sotto ogni punto di vista: tecnico, tattico, psicologico, ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) Isono tra le parti più imortanti degli AC75, le imbarcazioni protagoniste in questi mesi nella baia di Auckland. Questi mezzi riescono a volare letteralmente sull’acqua e a raggiungere velocità super soniche, sfondando il muro dei 50 nodi e impressionando per la loro capacità di viaggiare fluidamente sul mare. La ricerca per trovare ipiù performanti è stata ed è ancora esasperata, con le varie squadre che hanno continuato a progredire sotto questo punto di vista, alzando costantemente l’asticella e rendendo la competizione sempre più avvincente.conduce per 4-0 la Finale della Prada Cup controUk. Gli italiani hanno vinto le quattro regate disputate nel weekend nel Golfo di Hauraki surclassando i britannici sotto ogni punto di vista: tecnico, tattico, psicologico, ...

infoitsport : Prada Cup, Luna Rossa: nuovi foil in arrivo? Max Sirena annuncia novità sulla barca - Barcheamotore : Come funzionano i foil di Luna Rossa: l’intervista a chi la fa volare - infoitsport : Perché Luna Rossa guadagna in virata su Ineos: sistema innovativo nell'utilizzo dei foil - VIDEO - Marlena48491293 : Sto guardando Luna Rossa e sto ragionando sulle regolazioni per queste barche volanti. Sono impressionanti ?? - paolobitwo : Luna Rossa vince altre due regate e ora sta 4-0 su Ineos nella finale di Prada Cup. 'Ste barche è un piacere vederl… -