Hockey ghiaccio | ICE League 2021 | Bolzano espugna Vienna all’overtime | decisiva una magia di Robertson

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vittoria pesante per, che sbancaper 3-4 e si conferma saldamente al primo posto in classifica della fase vincitori dell’ICE2020-. I Foxes bissano infatti il successo ottenuto domenica contro il Salisburgo e salgono a quota 9 punti, a +5 (e una partita in più) rispetto al Fehervar secondo. Il match comincia in salita per i biancorossi, che al 6? vanno in svantaggio per via del goal di Bauer, il quale lascia partire una conclusione che beffa Irving. La reazione degli altoatesini è veemente e porta subito al ribaltone: al minuto 8 Alberga pareggia i conti deviando in rete un tiro di Miceli, mentre al 12? Findlay va a segno in power play. Proprio a 1” dal termine del primo endtrova il 2-2 grazie ad Archibald, che ...