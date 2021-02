Guenda Goria furiosa dopo Live non è la D’Urso: “Quello che avevamo stabilito non era questo…” (Di martedì 16 febbraio 2021) dopo la messa in onda della puntata di Live non è la D’Urso del 14 febbraio, Guenda Goria ha dato luogo ad uno sfogo parecchio irritato contro il programma e alcune cose che si sono verificate. Nello specifico, la donna ha commentato il comportamento assunto da Francesco Baccini, e avallato inconsapevolmente anche dalla conduttrice. La figlia di Maria Teresa Ruta, infatti, ha ammesso che si era accordata con la produzione per dare luogo ad un confronto a due, ma in realtà è stata tagliata fuori. Questo, secondo il suo punto di vista, è un comportamento irrispettoso e inaccettabile. Guenda tagliata fuori da Live non è la D’Urso Nel corso della puntata di Live non è la D’Urso, Guenda ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 16 febbraio 2021)la messa in onda della puntata dinon è ladel 14 febbraio,ha dato luogo ad uno sfogo parecchio irritato contro il programma e alcune cose che si sono verificate. Nello specifico, la donna ha commentato il comportamento assunto da Francesco Baccini, e avallato inconsapevolmente anche dalla conduttrice. La figlia di Maria Teresa Ruta, infatti, ha ammesso che si era accordata con la produzione per dare luogo ad un confronto a due, ma in realtà è stata tagliata fuori. Questo, secondo il suo punto di vista, è un comportamento irrispettoso e inaccettabile.tagliata fuori danon è laNel corso della puntata dinon è la...

