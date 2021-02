Gravina: «No alla Superlega, Mancini ha un contratto sino al 2022» (Di martedì 16 febbraio 2021) Il presidente della FIGC Gabriele Gravina si schiera pubblicamente contro la Superlega. Le sue parole a Gazzetta dello Sport Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport parlando di Superlega e del futuro della Nazionale. Le sue parole. Superlega – «Sono assolutamente contrario alla Superlega. Il radicamento e la territorialità del nostro mondo devono essere salvaguardati. La Super Champions sia un fattore di sviluppo per tutti e allontani definitivamente lo spettro della Superlega». SERIE A CON 18 SQUADRE- «Penso a una riforma da un punto di vista qualitativo, non quantitativo. Che riguardi tutto il sistema. Bisogna ritracciare il profilo dell’ area professionistica e di quella dilettantistica. Così si ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Il presidente della FIGC Gabrielesi schiera pubblicamente contro la. Le sue parole a Gazzetta dello Sport Il presidente della FIGC Gabrieleha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport parlando die del futuro della Nazionale. Le sue parole.– «Sono assolutamente contrario. Il radicamento e la territorialità del nostro mondo devono essere salvaguardati. La Super Champions sia un fattore di sviluppo per tutti e allontani definitivamente lo spettro della». SERIE A CON 18 SQUADRE- «Penso a una riforma da un punto di vista qualitativo, non quantitativo. Che riguardi tutto il sistema. Bisogna ritracciare il profilo dell’ area professionistica e di quella dilettantistica. Così si ...

