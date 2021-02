Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò dopo l’addio al fidanzato: scoppia la passione notturna con Andrea Zenga (Di martedì 16 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò è stata invitata dal fidanzato Giuliano a non parlare più di lui attraverso una diffida da parte dei suoi avvocati. A infastidire il fidanzato di Rosalinda Cannavò il suo avvicinamento con Andrea Zenga, diventato ancor più “concreto” nella notte post diretta. Rosalinda CANNAVO’ E Andrea Zenga dopo LA DIFFIDA La diffida da parte del fidanzato su Rosalinda Cannavò ha avuto i suoi effetti e infatti durante la notte si è lasciata andare col collega gieffino Andrea Zenga a baci e abbracci. E’ stato lui a raggiungerla in camera da ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 16 febbraio 2021) AlVipè stata invitata dalGiuliano a non parlare più di lui attraverso una diffida da parte dei suoi avvocati. A infastidire ildiil suo avvicinamento con, diventato ancor più “concreto” nella notte post diretta.CANNAVO’ ELA DIFFIDA La diffida da parte delsuha avuto i suoi effetti e infatti durante la notte si è lasciata andare col collega gieffinoa baci e abbracci. E’ stato lui a raggiungerla in camera da ...

trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - sonolucadini : Siamo messi davvero male se ci beviamo la favola secondo cui a zavorrare Casalino sono stati l'orientamento sessual… - fanpage : È un momento d'oro per le fiction di Rai Uno, grande successo per il #CommissarioRicciardi - gildazorzistan1 : RT @Anchorhar: Ricordatevi dayane che dice 'avrò vinto il mio grande fratello quando Stefania uscirà' NON DIAMOLE QUESTA SODDISFAZIONE, VOT… - OnoMoreTime : RT @vanabeau: Nessuno critica #Casalino per aver partecipato a Grande Fratello , ma per aver trasformato la comunicazione della Presidenza… -