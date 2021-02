Giulia De Lellis, duro sfogo contro le colleghe: “Siete delle privilegiate” (Di martedì 16 febbraio 2021) Giulia De Lellis, sul suo profilo Instagram, si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro le sue colleghe che provano una forte invidia nei suoi confronti: di chi mai starà parlando? Giulia De Lellis è amata dai suoi fedeli sostenitori perché non le manda mai a dire. Nel bene o nel male, infatti, la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 16 febbraio 2021)De, sul suo profilo Instagram, si è lasciata andare ad un lungole sueche provano una forte invidia nei suoi confronti: di chi mai starà parlando?Deè amata dai suoi fedeli sostenitori perché non le manda mai a dire. Nel bene o nel male, infatti, la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

LadyNews_ : Giulia De Lellis sarà al timone di Love Island Italia? - - natale_sara : RT @giu66150244: Chiediamo a Giulia De Lellis di fare una story per supportare Giulia al televoto? #prelemi - giu66150244 : Chiediamo a Giulia De Lellis di fare una story per supportare Giulia al televoto? #prelemi - GossipItalia3 : Giulia De Lellis: “Sconvolta dalla stupidità e dalla cattiveria di alcune donne” #gossipitalianews - d0ntcallhimbaby : RT @kissme_youfool: ??chiunque abbia fanpage ig su tommaso, postate nelle storie questo video in cui si appella alle bimbe di Giulia De Lell… -