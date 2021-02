GF Vip | scatta un passionale bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda | è successo subito dopo la puntata

(Di martedì 16 febbraio 2021) GF Vip, èlailtra, l’atmosfera in casa diventa sempre più bollente. Ieri sera, lunedì 15 febbraio, è andata in onda una nuovadel Grande Fratello Vip, e abbiamo assistito a diversi colpi di scena. Il ritorno di Maria Teresa Ruta in casa ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : Gf Vip. Adua Del Vesco, scatta il primo bacio sotto le coperte con Andrea Zenga. Poi lei scoppia a piangere - infoitcultura : Gf Vip Adua Del Vesco | scatta il primo bacio con Andrea Zenga sotto le coperte Poi lei scoppia a piangere - veryinutil : #GFVIP 5: scatta il bacio tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga (FOTO) - DSpettacolo : GF Vip, finalmente scatta il bacio tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ma subito dopo l’attrice scoppia a pianger… - infoitcultura : Gf Vip | è nata una nuova coppia nella casa? Scatta il bacio tra due gieffini -

Ultime Notizie dalla rete : Vip scatta

Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Gf. Adua Del Vesco, scattano i primi baci sotto le coperte con Andrea Zenga. Poi lei scoppia a piangere. Pochi minuti fa, i primi baci sotto le coperte tra Adua Del Vesco alias Rosalinda Cannavò e ...GFimprovvisamente il bacio in casa: colpo di scena fra i due concorrenti, nessuno se l'aspettava. Sono state settimane difficili queste appena trascorse all'interno della casa del Grande ...GF Vip, dopo la puntata andata in onda ieri sera, duramte la notte è scattato il bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò.Una decisione inaspettata, che forse non doveva essere del tutto inattesa, quella presa dall'ormai ex fidanzato della Cannavò ...