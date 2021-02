GF Vip, nella notte scatta il vero bacio tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga [FOTO] (Di martedì 16 febbraio 2021) La complicità tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip ha attirato l’attenzione non solo del pubblico, ma anche la curiosità di tutti i concorrenti del reality show. A tal proposito, Tommaso Zorzi ha consigliato la Cannavò di sentirsi più libera e pensare a se stessa e … L'articolo GF Vip, nella notte scatta il vero bacio tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 16 febbraio 2021) La complicità tranata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip ha attirato l’attenzione non solo del pubblico, ma anche la curiosità di tutti i concorrenti del reality show. A tal proposito, Tommaso Zorzi ha consigliato ladi sentirsi più libera e pensare a se stessa e … L'articolo GF Vip,iltraproviene da Velvet Gossip.

ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: 'Grande Fratello Vip', nella notte arriva il bacio tra Rosalinda e Andrea Zenga #grandefratellovip - _pourlamour_ : E quando pensi che non ci sia più spazio nella tua testa per una nuova vip crush ecco che me ne parte un'altra e io non ho più vita sociale. - infoitcultura : GF Vip, drastica decisione nella casa: concorrenti esterrefatti - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', nella notte arriva il bacio tra Rosalinda e Andrea Zenga #grandefratellovip… - ZengaGfvip : -