GF Vip, l’appello di Zorzi al padre: “Ricominciamo” (Di martedì 16 febbraio 2021) Tommaso Zorzi parla del papà durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip e fa un appello per recuperare il rapporto che si è perso alcuni anni fa. Suo padre gli manca e, alla luce anche dei rapporti che ha visto tra i suoi coinquilini e i loro papà, vuole qualcosa di magico anche lui. E sa che ce la farà. Perché è certo che papà non gli volterà le spalle. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 16 febbraio 2021) Tommasoparla del papà durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip e fa un appello per recuperare il rapporto che si è perso alcuni anni fa. Suogli manca e, alla luce anche dei rapporti che ha visto tra i suoi coinquilini e i loro papà, vuole qualcosa di magico anche lui. E sa che ce la farà. Perché è certo che papà non gli volterà le spalle. Articolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : GF Vip: Andrea combattuto, l'appello di Roberta Termali a Zenga - GRawen1 : RT @EireenViolet: GF Vip,l'appello per Dayane Mello da Juliano:'Deve vincere per Lucas!' 'Le ho detto che doveva continuare a rimanere in g… - EireenViolet : GF Vip,l'appello per Dayane Mello da Juliano:'Deve vincere per Lucas!' 'Le ho detto che doveva continuare a rimaner… - Makomokoshh : Io nel mio tweet-appello l'ho detto subito, t z vip vota Zenga e pochi mtr. Ma se #prelemi e #rosmello italiane aiu… -