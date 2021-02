infoitinterno : Galli lancia l'allarme: «Ho il reparto invaso da nuove varianti, a breve problemi seri». Verso un nuovo lockdown? - rosatoeu : Galli lancia l'allarme: «Ho il reparto invaso da nuove varianti, a breve problemi seri». Verso un nuovo lockdown? - bolofficial0377 : Le mascherine ce le togliamo nel 2024 CORONAVIRUS: presto arriverà una NUOVA EPIDEMIA, l'Infettivologo Massimo GAL… - ttffiocca : CORONAVIRUS: presto arriverà una NUOVA EPIDEMIA, l'Infettivologo Massimo GALLI lancia l'ALLARME. I Dettagli… - mafaldina61 : RT @MinervaMcGrani1: -

Ultime Notizie dalla rete : Galli lancia

iLMeteo.it

Questa è la realtà attorno alla quale è inutile fare ricami', ha detto. 'Le avvisaglie' di come sta evolvendo l'epidemia di Covid - 19 nella Penisola 'vengono guardando semplicemente un pochino ...Il prof. Massimoun nuovo allarme di una possibile nuova ondata a causa variante covid. Presto avremo problemi più seri in Italia'. Il professor, riassume così la situazione legata alla diffusione ...Anche Massimo Galli, primario del Sacco di Milano, adesso si è detto preoccupato per le nuove varianti di Covid-19 arrivate in Italia.Dal professor Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano e docente all'Università Statale del capoluogo lombardo, non arrivano notizie ...