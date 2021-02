Francesca Chillemi e Giorgia Del Medico: nasce “752 Wellstar”, la piattaforma per il fitness (Di martedì 16 febbraio 2021) Francesca Chillemi presenta al pubblico il suo nuovo progetto dedicato al benessere. L’attrice e la socia e amica Giorgia Del Medico hanno ideato 752 Wellstar.com. Si tratta di una piattaforma streaming dedicata al mondo del workout, fitness, yoga, pilates, nutrizione e beauty. In una parola? Benessere fisico e interiore a 360°. Il nome 752 deriva dal numero dei muscoli che compongono il nostro corpo. Quindi 752 muscoli da allenare per raggiungere il benessere psico-fisico, attraverso varie discipline di movimento e sensoriali. 752 è un nuovo lifestyle per corpo, mente e spirito. Un team di Trainer e Coach qualificati, assieme a Francesca Chillemi, farà vivere l’esperienza del Virtual Coaching: un metodo innovativo e facile da ... Leggi su velvetmag (Di martedì 16 febbraio 2021)presenta al pubblico il suo nuovo progetto dedicato al benessere. L’attrice e la socia e amicaDelhanno ideato 752.com. Si tratta di unastreaming dedicata al mondo del workout,, yoga, pilates, nutrizione e beauty. In una parola? Benessere fisico e interiore a 360°. Il nome 752 deriva dal numero dei muscoli che compongono il nostro corpo. Quindi 752 muscoli da allenare per raggiungere il benessere psico-fisico, attraverso varie discipline di movimento e sensoriali. 752 è un nuovo lifestyle per corpo, mente e spirito. Un team di Trainer e Coach qualificati, assieme a, farà vivere l’esperienza del Virtual Coaching: un metodo innovativo e facile da ...

