Ferrari, Cingolani si dimette dal CdA dopo nomina a ministro (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Roberto Cingolani ha comunicato a Ferrari le proprie dimissioni dalla carica di amministratore non esecutivo della società e membro del Comitato di Governance e Sostenibilità del Consiglio di Amministrazione con effetto dal 13 febbraio 2021 quando è stato nominato ministro del nuovo Governo Italiano. Lo fa sapere la stessa società con una nota.

