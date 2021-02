Ecofin | slitta l’aggiornamento della lista dei paradisi fiscali Da fine settimana i piani per l’uso del Recovery fund

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Si è svolta oggi la riunionea cui partecipano i ministri economico-finanziari dell’Unione europea. Per l’Italia era presente il neo ministro dell’Economia Daniele Franco che ieri aveva fatto il suo debutto nei consessi europei partecipando all’Eurogruppo riservato ai ministrizona euro. L’di oggi avrebbe dovuto, tra l’altro, esaminare la nuovaeuropea dei, tecnicamente giurisdizioni non cooperative.molto contestata poiché non solo, comprensibilmente, non include paesistessa Ue come il Lussemburgo o l’Olanda ma esclude anche stati come le isole Cayman che sono invece indicati come dei veri e propri “buchi neri” da tutte le associazioni che si battono contro il fenomeno dell’elusione ed evasione ...