Daydreamer, anticipazioni 16 febbraio: rissa sfiorata tra Can e Yigit (Di martedì 16 febbraio 2021) La festa di matrimonio di Leyla ed Emre rischierà di essere rovinata da Can. L'uomo, infatti, come rivelano le anticipazioni Daydreamer inerenti la puntata in onda oggi 16 febbraio, si farà prendere da un terribile attacco di gelosia e attaccherà Yigit dicendogli tutto ciò che pensa di lui ed accusandolo di star ingannando Sanem sulla pubblicazione del suo romanzo e sfiorando la rissa. L'editore, al contrario, manterrà i nervi saldi e riuscirà a dimostrargli che i suoi sospetti sono infondati. Il Divit, però, non sarà affatto convinto e così parlerà con un suo amico editore per parlargli di Sanem e chiedergli di pubblicare il suo romanzo, ma ciò farà si che la ragazza si arrabbi con lui quando lo scoprirà ed ovviamente rifiuterà la raccomandazione di Can. Daydreamer, trama 16 ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 16 febbraio 2021) La festa di matrimonio di Leyla ed Emre rischierà di essere rovinata da Can. L'uomo, infatti, come rivelano leinerenti la puntata in onda oggi 16, si farà prendere da un terribile attacco di gelosia e attaccheràdicendogli tutto ciò che pensa di lui ed accusandolo di star ingannando Sanem sulla pubblicazione del suo romanzo e sfiorando la. L'editore, al contrario, manterrà i nervi saldi e riuscirà a dimostrargli che i suoi sospetti sono infondati. Il Divit, però, non sarà affatto convinto e così parlerà con un suo amico editore per parlargli di Sanem e chiedergli di pubblicare il suo romanzo, ma ciò farà si che la ragazza si arrabbi con lui quando lo scoprirà ed ovviamente rifiuterà la raccomandazione di Can., trama 16 ...

